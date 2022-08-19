شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد غدا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني البنك الأهلي 24 لاعباً للسفر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة فريق الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها غداً السبت ويستضيفها ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وسيواصل فريق البنك الأهلي معسكره المغلق بالإسكندرية عقب مباراة الإتحاد استعداداً لمواجهة المصري في الدوري الثلاثاء المقبل وجاءت القائمة على النحو التالي : محمود الزنفلي - احمد صبحي - امير مدحت - محمد دبش - احمد ياسين - أحمد العش - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - ابراهيم السيد- احمد سعيد - محمد لعبة - محمد فتحي - محمود سيد - حسام الصانع - محمد هلال - أحمد ياسر- محمود قاعود - محمد بسيوني - موسي دياوارا - كريم بامبو - ناصر منسي - اسامة فيصل - فادي فريد .