شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحدد خلال ساعات مصير كوكا من العودة لقائمة الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي خلال الساعات المقبلة ، مصير أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق من دخول قائمة المارد الأحمر لمباراة الإسماعيلي في الدوري.

وعاد كوكا لتدريبات الأهلي مؤخراً بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الماضية حيث أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية.

وبات كوكا جاهزاً للمشاركة في المباريات الرسمية ومن المتوقع أن يعود لتشكيل الفريق خلال الفترة المتبقية بعدما فضّل سواريز تأجيل الاستعانة به في مباراة ايسترن كومباني أول أمس ، الأربعاء، في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويرغب المدير الفني للأهلي في الدفع بـ كوكا في وسط الفريق لتعويض غياب المالي آليو ديانج الذي حصل على راحة من المباريات بعد مواجهة المقاصة الأخيرة بكأس مصر إسوة بباقي لاعبي الفريق الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ 4 أغسطس الجاري .

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الخميس عقب الانتهاء من مباراته ضد ايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي، في بداية التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلي والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.