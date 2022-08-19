شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حكاية عمار حمدى مع ساندوتشات الكبدة قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال عمار حمدى لاعب الأهلى إنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملأ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى يلعب لها أو المنتخب الأولمبى.

وقال عمار حمدى، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه يعشق المأكولات بكل أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن تكون بطنه ممتلئة".

وأضاف عمار حمدى "باكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى إنى أكيل لكنى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لى".

وواصل عمار حمدى "تحدثت قبل سابق مع شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد، وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".