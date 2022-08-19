شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن المغربى زكريا الوردي بعد الاقتراب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربي من الانضمام لفريق الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ونشر اللاعب صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده في طائرة اثناء رحلته الي القاهرة حيث وصل امس ، تمهيدا للتوقيع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب في القلعة البيضاء.

ننشر فى السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب ..

الوردى يتميز بصغر سنه ، حيث يبلغ 22 عاما فهو مواليد 1998

بدأ فى نادى التطوانى وانتقل منه إلى الرجاء المغربي، وخلال مسيرته حقق 4 بطولات مع الفريق وهى السوبر الأفريقى والدوري المغربي بالإضافة إلى بطولة الأندية العربية والكونفدرالية الأفريقية.

شارك مع المنتخب المغربى للشباب تحت 20 عاما ، فى 4 مباريات ، و 5 مباريات مع منتخب تحت 23 عاما.

خاض 112 مباراة ، سجل فيها هدفين وصنع 3 لزملاؤه.

حصل خلال المباريات التى شارك فيها على 19 بطاقة صفراء، و بطاقة حمراء واحدة.