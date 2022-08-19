شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يقترب من العودة للملاعب بعد التعافى من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد عمار مدافع الإسماعيلي، من الانتظام ضمن صفوف فريقه فى الفترة القادمة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به هذا الموسم.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد بيراميدز والتى أقيمت فبراير الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وخضع اللاعب لاختبار طبي فى الساعات الماضية على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية تحت إشراف الجهاز الطبي المعالج له للتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وسيعقد الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز، جلسة مع اللاعب الشاب فور عودة الفريق من معسكره المغلق بالإسكندرية الذى يتخلله مباراتي ضد المصري والأهلي، وذلك لتحديد مشاركته تدريجيا فى المران الجماعي.