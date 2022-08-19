شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: هدفنا كان الابتعاد عن منطقة الخطر فى هذا الموسم والإجهاد أثر على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، عن فوز الفريق على الإسماعيلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، قال علي الطرابيلي في تصريحاته تلفزيونية: "الإسماعيلي والمصري قدما نموذج للإلتزام الجماهيري لذلك أوجه الشكر لجماهير الفريقين.

أضاف: "هدفنا كان واضحا هذا الموسم، أن نبتعد عن منطقة الخطر، ويتم إعادة ترتيب البيت استعدادا للموسم الكروي الجديد مع المجلس الجديد في الموسم المقبل، والمصري قدم مستوى مميزا خلال مواجهة الإسماعيلي.

واختتم حديثه قائلا: "الإرهاق البدني والذهني للاعبين كان سببا في تراجع مستوى المصري في بعض الفترات، والإجهاد أثر كثيرا على المصري خلال الفترة الأخيرة".

وتقدم النادي المصري تحت قيادة حسام حسن ليحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.