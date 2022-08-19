شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدوري

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

الزمالك يبحث عن الانتصار العاشر على التوالي في الدوري

ونجح نادى الزمالك خلال المباريات الأخيرة فى رفع رصيده إلى 9 انتصارات متتالية منذ التعادل مع النادى الأهلى فى الدور الثانى من الدورى، ليفصله 6 نقاط فقط عن الحفاظ على لقبه كبطل للدوري للموسم الثانى على التوالي ، لذا يبحث عن الانتصار العاشر الليلة أمام فاركو.

الزمالك يبحث عن الفوز الأول على فاركو

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق فوزه الأول على فاركو في اللقاء الثالث بينهم الليلة بعدما تعادل الفريقين سلبياً في مباراة الدور الأول للدوري كما نجح الفريق البرتقالى في الفوز على الفارس الأبيض بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم بكأس رابطة الأندية المحترفة.

فاركو يواجه الزمالك بصفوف مكتملة

طالب نونو الميدا المدير الفني لفاركو لاعبيه بالبحث عن انتصار جديد أمام الزمالك يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد سجله أحمد عبد العزيز مودى من ركلة جزاء.

تبدو صفوف فاركو مكتملة أمام الزمالك بإستثناء الثلاثى عمرو جمال وسيف تيرى مهاجما الفريق اللذان أجريا جراحة الرباط الصليبى منذ عدة شهور، وأحمد الصغيرى الذى يغيب عن المباراة للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة البنك الاهلى الأخيرة.

فاركو أقوى دفاع قبل مواجهة الزمالك

تصدر فاركو فرق الدوري الممتاز بأقوى وأفضل خط دفاع بالمسابقة، متفوقاً على الجميع بجدول الترتيب دون استثناء.

شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي.