شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك أمام الأهلى السعودى فى بطولة العين الدولية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك اليوم ،الجمعة، نظيره الأهلى السعودى فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق إستعدادا للموسم الجديد .

فاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره العربى الكويتى بنتيجة 3/2 فى إطار ثانى لقاءاته ببطولة العين الدولية أول أمس الأربعاء ، قبل أن يحصل على راحة الخميس .

ويخوض فريق طائرة الزمالك رابع مبارياته بالدور الأول، مع االجبل الصاعد الجزائرى غدا السبت ثم العين الإماراتى الأحد.

وتوجهت بعثة فريق الكرة الطائرة بالزمالك، بقيادة شريف الشمرلى المدير الفنى للفريق، مساء السبت، إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.