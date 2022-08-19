شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لموقعة الإسماعيلى ويدرس الدراويش بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الخميس عقب الانتهاء من مباراته ضد ايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي، في بداية التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلي والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الاسماعيلي بالفيديو والتعرف على أسلوب لعبه وطريقته الدفاعية التي يمتاز بها الفريق تحت قيادة مدربه حمزة الجمل، والتي تعتمد على التكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمة المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، وكذلك الاعتماد على الكرات الثابتة والعرضيات من الطرفين.

ويخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة الحالية من أجل إيجاد طريقة مناسبة لمواجهة أزمة الإصابات التي تُطارد اللاعب خلال الفترة الماضية.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء إخضاع اللاعب لفحوصات في العضلة الضامة والأمامية والخلفية من أجل معرفة سبب الآلام التي يعاني منها اللاعب من وقت لأخر .

وفي هذا الشأن فقد أستفسر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر من الجهاز الطبي للفريق عن الإصابة العضلية التي تعرض لها بيرسي تاو لاعب الفريق خلال الأيام الماضية والتي حرمته من مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة التي أقيمت الأحد، في دور الـ16 لكأس مصر و فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ومباراة ايسترن كومباني التي أقيمت أمس بالجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز .

وتحدث مدرب الأهلي مع طبيب الفريق عن طبيعة إصابة بيرسي تاو التى يبدو إنها ستُبعده عن أكثر من مباراة مُقبلة للفريق .