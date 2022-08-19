شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 3 مباريات مثيرة في الجولة 31 لمسابقة الدوري..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز الجمعة مصر المقاصة & المقاولون العرب..6.30 مساءً على استاد الكلية الحربية

فاركو & الزمالك..6.30 مساءً على استاد الإسكندرية

بيراميدز & سموحة..9 مساءً على استاد الدفاع الجوى

السبت الاتحاد السكندري & البنك الأهلى..6.30 مساءً على استاد الإسكندرية القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.