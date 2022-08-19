شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة سيراميكا والتي جمعت الفريقين بالجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، وبدأ الجهاز الفني التركيز على اللقاء القادم للفريق أمام بيراميدز بالجولة 32.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فريق بيراميدز يوم الأثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين لتجديد الدوافع فى الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات بالجولات المتبقية بالدوري العام، وذلك بعدما ضمن فيوتشر المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية فى موسمه الأول بالدوري.

وشدد علي ماهر على ضرورة استمرار الانتصارات من أجل السيطرة على المركز الرابع، خاصة مع وجود منافسة قوية من طلائع الجيش على هذا المركز، حيث يفصل الطلائع 3 نقاط فقط عن التقدم لاقتحام المربع الذهبي.

وأكد مدرب فيوتشر أن إنهاء الموسم فى المربع الذهبي أمر يحسب للاعبين، بعد كل الدعم الذي قدمته إدارة النادي لتوفير الاستقرار للفريق، كما يعد ذلك أيضاً تتويجاً لجهد اللاعبين والجهاز الفني على مدار الموسم، خاصة أن هذا هو الموسم الأول للفريق بالدوري الممتاز.