مرتضى منصور يؤكد وقف حكم حبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وقف الحكم الصادر قبل أيام بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، نظيره في الأهلي.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أعلن قبل عدة أيام، عن صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ.

وقال مرتضى في مقطع فيديو من داخل مكتبه: "أقول لمن يجهل القانون إن محكمة العجوزة المختصة في نظر القضية أصدرت حكما بتغريمي 10 آلاف جنيه، وفي نفس القضية أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بالحبس شهرا".

وأضاف: "قدمت لمحكمة النقض ما يفيد صدور حكمين مختلفين على نفس القضية وهو ما أدى لوقف حكم الحبس لمدة شهر".

وأتم: "أنا رجل قانون وأحصل على حقي بالقانون، لم أهرب أو أختبئ، لا تعبثوا مع مرتضى منصور الذي لم يخسر أي قضية طوال حياته".