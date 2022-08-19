موعد مباراة الأهلى و الإسماعيلى فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة الأسماعيلى بعدما أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، صفحة مباراة إيسترن كومبانى التى أقيمت مساء الأربعاء بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الأهلى و الاسماعيلى فى الدورى

يستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى التاسعة مساء الاحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاسماعيلى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاسماعيلى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد سجلها على معلول من ركلة جزاء وبيرسى تاو هدفين وأحمد عبد القادر هدف بالجولة الأولى للمسابقة، والتقى الفريقين فى منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق سجل للدراويش كارميلو وتعادل للأهلى أحمد سيد غريب وأهدر حسام حسن ركلة جزاء للمارد الأحمر.

غيابات الأهلى أمام الإسماعيلى

الأهلى قرر استكمال ما تبقى من الدورى المصرى وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى الاحد المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.