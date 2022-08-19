شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة 19/ 8 /2022، 3 مباريات قوية فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين مصر المقاصة مع المقاولون العرب، بيراميدز مع سموحة، بجانب فاركو مع الزمالك.

موعد مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب

يستضيف مصر المقاصة فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق المقاولون العرب على استاد الكلية الحربية، فى مباراة يدخلها الفريقان بأهداف مختلفة، حيث سقط مصر المقاصة أمام الزمالك بخماسية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون العرب سلبيا مع الجونة فى نفس الجولة.

ويقبع مصر المقاصة فى المركز الأخير فى جدول الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 19 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً.

فى المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

موعد مباراة فاركو والزمالك

يحل فريق الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضيفا على فريق فاركو على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 72 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة، ويحتاج الابيض إلى 6 نقاط فقط من الاربع مباريات المتبقية للفوز بالدورى دون النظر لنتائج منافسيه.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

يلتقى فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، مع فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها بيراميدز بمعنويات عالية بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما تعادل سموحة مع فيوتشر بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 65، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 48 هدفا، بينما تلقت شباكهم 20 هدفا.

فى المقابل، يحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.