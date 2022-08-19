شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يضم لاعب الأهلي السابق استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي نادي طنطا التعاقد مع محروس إبراهيم محروس الشهير بـ"بومبا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويلعب اللاعب بومبا في مركز وسط يمين ووسط يسار، وسبق له اللعب في عدة أندية من بينها دمنهور وبتروجت وغزل المحلة والمنصورة.

كما أنهي طنطا التعاقد مع حسون محمد، الذي يلعب في مركز الديفندر، وسبق له اللعب في صيد المحلة والأهلي، وشهدت جلسة التوقيع حضور جميع أعضاء لجنة الكرة، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حسون محمد وبومبا هما رابع وخامس صفقات الفريق الطنطاوي بعد التعاقد مع احمد سعيد حارس مرمي الإنتاج الحربي والأوليمبي والسويس، وضياء قنديل لاعب سيراميكا والإنتاج الحربي واحمد حسني لاعب الجونة السابق وأبو قير للأسمدة.