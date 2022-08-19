شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يرتدى "واقى للوجه" فى مران بيراميدز استعدادا لـ سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق نادي بيراميدز، واقيا للوجه خلال المرحلة الحالية، لحماية وجهه في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وحتى يتمكن من المشاركة في المباريات بصورة جماعية.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن دونجا يعاني من إصابة قوية بشرخ في عظام الوجه أصيب به في مواجهة المقاولون العرب، وغاب بسببه عن لقاء المحلة الأخير في الدوري.

المنيري شدد على أنه في إطار الحفاظ على اللاعب من الالتحامات القوية في التدريبات الجماعية والمباريات تقرر أن يرتدي واقيا للوجه في المرحلة المقبلة، لحين تعافيه بصورة كاملة، والتئام الشرخ.

ومن جانب آخر، أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة في إطار مواجهات الدوري الممتاز، ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 31 من الدوري.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد.

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - هشام محمد - محمود صابر - عمر جابر - عبد الله مجدي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وشهدت القائمة استبعاد كل من شريف إكرامي ورمضان صبحي، وضم نبيل عماد دونجا العائد من الإصابة.