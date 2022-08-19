ضياء السيد: أتشرف بالعمل مع كيروش في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

نفى ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، علمه بالسبب وراء خطط كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة، لزيارة مصر قريبا.

وكان السيد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" كشف فيها عن قيام كيروش بزيارة مصر قريبا، دون الكشف عن سبب الزيارة.

وقال ضياء السيد في مقابلة مع برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "ETC": "أتواصل مع كيروش باستمرار وأخبرني مؤخرا أنه سيأتي إلى مصر قريبا واستأذنته قبل نشر تغريدة للترحيب به".

وأضاف: "لا أعرف سبب زيارته ولم يكن منطقيا أن أسأل عنه، ولا أستطيع أن أجزم إذا كان قدومه إلى مصر بسبب العمل أو سبب آخر"

وأتم: "يجب أن يقوم الأهلي بإدارة ملف الانتقالات بشكل مختلف كما أن الفريق يحتاج لمدرب لديه خبرات في المرحلة القادمة، وأتشرف بالعمل مع كيروش إذا تولى تدريب الأهلي".