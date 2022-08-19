نتاج برنامج "بايرن وورلد سكواد".. بايرن ميونخ يضم الجورجي لوكا باركادزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي بايرن ميونخ، تعاقده مع اللاعب الجورجي لوكا باركادزي قادمًا من مشروع "بايرن وورلد سكواد" لينضم لصفوفه بداية من الموسم المقبل 2023/2024.

وأشار بايرن ميونخ، عبر بيان رسمي صادر الخميس، إلى أن اللاعب صاحب الـ 17 سيُكمل الموسم المقبل 2023/2022 بصفوف ناديه دينامو تبليسي الجورجي.

وأتم النادي الألماني بيانه بالتنويه إلى أن اللاعب قد وقع على عقد طويل الأمد.

وسبق وشارك بمشروع "بايرن وورلد سكواد" حارس المرمى الشاب مروان صلاح لاعب الأهلي السابق.

وبدأت القصة بعدما نشر النادي الألماني بايرن ميونيخ عبر حسابه على منصة انستجرام، منشورا يعلن فيه البحث عن 15 موهبة حول العالم ثم طلب النادي الألماني مقطع فيديو مدته 90 ثانية فقط، لكل موهبة تبرز فيها أهم مهاراتك لجذب انتباة المتخصصين.

وتلقى بايرن ميونيخ حوالي 2500 مقطع فيديو من المواهب على مستوى العالم ثم تم تصفية الترشيحات، وطلب بايرن ميونيخ مقاطع فيديو أخرى للحراس للتأكد من مشاركتهم في دوريات الناشئين.