مصدر لمصراوي يكشف السبب وراء قدوم كيروش إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف مصدر عن سبب قدوم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر وجه رسالة إلى كارلوس كيروش، رحب فيها بعودته إلى مصر.

وقال مصدر مقرب من كيروش في تصريحات لمصراوي إن قدوم المدرب البرتغالي إلى مصر بغرض الزيارة فقط ولا يتعلق بأي أمور آخرى مثلما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وكتب ضياء باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عزيزي البروفيسور كيروش، أنا سعيد للغاية لأنك ستأتي قريبا جدا كما أخبرتني بالأمس".

وأتم: "مرحبا بك دائما هنا في مصر، مع أطيب التحيات".

وسبق وأن تولى كيروش تدريب منتخب مصر وقاده لنهائي أمم أفريقيا 2022 وخسره أمام السنغال، كما فشل في التأهل لكأس العالم بقطر.