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نجم ريال مدريد يخضع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد الجمعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أعطى الضوء الأخضر للبرازيلي كاسيميرو للخضوع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن مانشستر يونايتد اتفق مع ريال مدريد على إتمام الصفقة مقابل مبلغ يقترب من 70 مليون يورو، بعد أن كان المبلغ المقترح في البداية 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحسم الناديان الاتفاق بصورة نهائية الجمعة، بعد أن قدم مانشستر يونايتد عرضه يوم الثلاثاء الماضي.

وقد تكون مباراة ألميريا التي فاز بها ريال مدريد يوم السبت الماضي في افتتاحية الموسم الجاري من ، هي الأخيرة للاعب البرازيلي بقميص الفريق الأبيض.

ووجه مانشستر يونايتد أنظاره إلى كاسيميرو، بعد فشله في الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط .

ويبحث فريق المدرب إريك تين هاج عن لاعب لترميم وسط الملعب بعد رحيل الفرنسي بول بوجبا، خصوصًا بعد البداية الكارثية للفريق هذا الموسم.

ويمتد عقد كاسيميرو مع ريال مدريد حتى صيف 2025، علمًا بأن صاحب الـ30 عامًا انضم إلى الفريق الملكي من ساو باولو عام 2013.

وحقق كاسيميرو مع ريال مدريد 5 ألقاب في ، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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