سيراميكا كليوباترا ينتزع التعادل من فيوتشر في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قاد شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا، فريقه لانتزاع نقطة التعادل من أنياب مضيفه فيوتشر بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، ضمن الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فيوتشر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 22، لكن سيراميكا كليوباترا أدرك التعادل في الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية لشادي حسين.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 50 نقطة ليستعيد المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن طلائع الجيش، صاحب المركز الخامس.

لكن فريق المدرب علي ماهر فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل أمام سموحة في المباراة الماضية.

في المقابل، رفع سيراميكا كليوباترا إلى 36 نقطة في المركز الـ11، متخلفًا بفارق الأهداف عن كل من المصري البورسعيدي والإسماعيلي، اللذين يملكان نفس الرصيد.

وفشل سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز لسادس مباراة على التوالي، بتحقيق 4 تعادلات والتعرض لخسارتين، علمًا بأنه التعادل الثالث على التوالي للفريق.

ملخص أحداث المباراة

شهد الثلث ساعة الأول من المباراة هجمات متبادلة من الفريقين على المرميين، لكن دون خطورة تذكر.

وجاءت الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة من نصيب سيراميكا كليوباترا عند الدقيقة 21، بعدما توغل شادي حسين داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت من محمود جنش المتقدم عن مرماه، لكن جوناثان نجويم أخرج الكرة من على خط المرمى، في لقطة مثيرة.

وبعدها بدقيقة واحدة، رد عمر كمال بتسجيله الهدف الأول لصالح فيوتشر، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية في أقصى الزاوية اليسرى (الضيقة) لمرمى عامر عامر.

وكرر شادي حسين خطورته على مرمى فيوتشر في الدقيقة 36، عندما سدد كرة قوية، ردها محمود جنش ببراعة.

رد عليه أحمد عاطف بكرة خطيرة أخرى، عندما انفرد في الدقيقة 38، وسدد كرة أعلى من العارضة، قبل أن يحتسب الحكم أحمد الغندور تسللًا ضده.

وكاد أحمد عاطف يسجل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 70، بعدما لعب كرة خلفية مزدوجة، لكن عامر عامر تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي وقت اعتقد علي ماهر أنه حسم النقاط الثلاث لصالحه، أدرك سيراميكا كليوباترا التعادل قبل 10 دقائق على نهاية المباراة عن طريق تسديدة صاروخية رائعة من شادي حسين "ع الطائر" سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمود جنش.