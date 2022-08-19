الزمالك وفاركو.. محمد معروف حكما للمباراة.. وفرحان لتقنية (VAR)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو والمقرر إقامتها في مسابقة دوري WE المصري.

ويحتضن استاد الإسكندرية مباراة الزمالك وفاركو، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

ويتولى محمد معروف إدارة مباراة الزمالك وفاركو تحكيميًا، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح وسامي هلهل (مساعدان)، ووليد عبدالرازق كحكم رابع.

ويدير وائل فرحان تقنية الفيديو (VAR) في المباراة ويساعده محمد الشناوي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.