سعد عابدين يسبق الزمالك إلى الإسكندرية للتحضير لمعسكر مباراة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حرص سعد عابدين إداري الزمالك على التواجد في استاد الإسكندرية قبل مواجهة الزمالك وفاركو لمعاينة أرض الملعب والاطمئنان على حالتها، وطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا الاطمئنان على حالة الملعب قبل المواجهة المهمة أمام فاركو.

ويواجه الفريق نظيره فاركو الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب استاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الاربعة القادمة للتتويج رسميًا باللقب وذلك للموسم الثانى على التوالى.

في نفس السياق، حرص البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع محمود حمدي "الونش" على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري.

ومنح المدرب البرتغالي، اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزة، كذلك شرح له بعض الأمور الخططية المطلوبه ليقوم بتنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وفي نهاية الجلسة اطمأن المدير الفني من اللاعب على جاهزيته الكاملة، خاصة بعد التعافي من الإجهاد الذي كان يعاني منه خلال الوقت السابق.