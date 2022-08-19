الامارات | 30 حكماً و4 مقيمين في دورة حكام كرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بمركز شباب عجمان دورة حكام ومقيمي حكام كرة قدم الصالات التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا، بمشاركة 30 حكماً وأربعة مقيمين، ويحاضر في الدورة التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 20 الجاري، المحاضر الدولي بدر وجلان.

وحضر الافتتاح عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ومحمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة وحمد بن حنيفة عضو لجنة الحكام، وعبدالله محمد الشحي المسؤول الفني لحكام كرة قدم الصالات.

وتهدف الدورة ‏ ‏إلى إطلاع الحكام على أحدث تعديلات قانون اللعبة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي في الفترة الأخيرة.

وتعد الدورة التي يقيمها الفيفا في الإمارات، هي الأولى على مستوى العالم بعد اعتماد التعديلات الجديدة.