الامارات | «الكاراتيه» يختتم مشاركة الإمارات في دورة التضامن الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس النسخة الخامسة من دورة التضامن الإسلامي، التي أقيمت منذ التاسع الجاري في ضيافة مدينة قونية التركية.

وكانت الإمارات قد شاركت في تسع ألعاب خلال الدورة، حققت خلالها 10 ميداليات، عن طريق أبطال منتخبات الدراجات والجودو والقوس والسهم لأصحاب الهمم.

وكان مسك ختام المشاركة الإماراتية من خلال منتخب الكاراتيه بمسابقة الكاتا الجماعي، محققاً المركز الخامس بفارق بسيط ضد منتخبي المغرب والكويت.

في جانب آخر، لم توفق لاعبة منتخب الكاراتيه فاطمة سالم في مسابقة «الكوميتيه» بوزن 68 كغ.