الامارات | الصين واليابان ترغبان في استضافة مونديال الأندية.. و«العيناوية» يترقبون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أوليه» البرازيلية أول من أمس، أن كلاً من الصين واليابان ترغبان في استضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقبلة، والتي ستُقام بين فبراير ومارس من العام المقبل، بسبب الجدول المزدحم في ظل إقامة كأس العالم للمنتخبات في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، وأن رغبة كلا الدولتين لاستضافة الحدث تأتي بعد انحسار فيروس «كوفيد-19» الذي تسبب في انسحابهما من تنظيم الحدث في فترة سابقة، في وقت تعيش فيه جماهير فريق العين حالة من الترقب كونه سيكون ممثل الدولة في حال جرى استضافة البطولة في الإمارات للعام الثاني على التوالي.

وذكرت الصحيفة أن الصين كانت بصدد استضافة البطولة في 2021 وفقاً للتغيرات الجديدة بمشاركة 24 نادياً، لكن انتشار الفيروس تسبب في تأجيل تنفيذ المشروع ما جعلها تبدي رغبة في استضافة الحدث في إطار هدفها الأكبر باستضافة كأس العالم في 2034.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن اليابان هي الأخرى عرضت استضافة النسخة كونها كانت قد تنازلت عن تنظيم النسخة الماضية في 2021 لأن اتحاد الكرة لم يحصل وقتها على موافقة من الحكومة على إمكانية دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب الوباء، وهو ما تسبب في تنازلها عن الاستضافة التي حصلت بموجبها الإمارات على فرصة تنظيم المسابقة في فبراير الماضي.

ويواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موقفاً صعباً حول إقامة النسخة المقبلة من مسابقة كأس العالم للأندية كونه لا يمكنه تنظيمها في الشتاء الحالي في ظل إقامة كأس العالم في قطر، فيما يتزامن موعدها الاستثنائي في فبراير ومارس مع إقامة منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ما قد يؤثر على مشاركة ريال مدريد الإسباني بوصفه بطل أوروبا في تجاوز دور المجموعات.

وعبر مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف في وقت سابق عن سعادته بقرب انطلاق الموسم الجديد، وعودة «الزعيم» للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا مرة أخرى وكأس العالم للأندية، مؤكداً أنها منافسات مهمة جداً للفريق لأنه يمثل فيها الدولة.

وقال المدرب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «علينا التركيز الآن على منافسات الدوري والكأس، ولكن عندما يقترب وقت هذه البطولات الخارجية ستكون حدثاً مهماً للجماهير والجميع يتوقعون أن تكون هذه المباريات كبيرة وسنعمل على الإعداد لخوضها في حينها».

وكان من المزمع أن تشهد البطولة العالمية تغيرات على نظامها برفع عدد المشاركين إلى 24 بدلاً من سبعة، إذ تشارك ثمانية أندية من أوروبا، وستة من أميركا الجنوبية، وثلاثة من إفريقيا، ومثلها من أميركا الشمالية والوسطى، بجانب مقعدين ونصف لأندية آسيا، ونصف مقعد لأوقيانوسيا. لكن فيروس كورونا تسبب في إيقاف التغييرات الجديدة، حيث ليس من الواضح إذا كانت ستتم في النسخة المقبلة أم لا.

على جانب آخر، اختتم العين مبارياته الودية في معسكره الخارجي بخوض مباراتين في يوم واحد أول من أمس، إذ خسر الأولى أمام رييد النمساوي، 2-3، وأحرز ثنائية العين لابا كودجو من ركلة جزاء وبلاسيوس، بينما فاز في الثانية على راكا براتيسلافا السلوفاكي بهدفين مقابل واحد، وسجل للعين أحمد برمان وبلاسيوس من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تعود بعثة «الزعيم» خلال الساعات المقبلة إلى الدولة، على أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة قبل استئناف التحضيرات مجدداً وفقاً لبرنامج اعتمده الجهاز الفني الذي سيشهد خوض الفريق ثلاث مباريات ودية.

• العين يخوض ثلاثة لقاءات ودية محلياً.