الامارات | المنتخب السعودي يفوز على العين ويحقق ثاني انتصار له في «دولية الطائرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب السعودي فوزه الثاني توالياً في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة، على حساب العين (المستضيف) مساء أول من أمس ضمن الجولة الثانية من البطولة.

في جانب آخر تذوق الزمالك المصري طعم الفوز للمرة الأولى بتسجيل «ريمونتادا» على العربي الكويتي، بينما فاز الأهلي السعودي على الجيل الصاعد الجزائري.

وجاء فوز «الأخضر» الصعب في مباراة متكافئة أمام «الزعيم»، وحسم المنتخب السعودي الشوط الأول 25-22، وفاز العين بالثاني 25-23، وكسب «الأخضر» الثالث 25-20، وعاد «البنفسجي» وانتصر في الشوط الرابع 25-18، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل (الخامس) الذي حسمه الجانب السعودي بصعوبة بواقع 16-14.

وحوّل الزمالك تأخره بشوطين إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين على العربي الكويتي، وتقدم العربي بالشوطين الأول والثاني بواقع 29-27 و32-30 على التوالي، لكن الجانب المصري قلب الموازين وفاز بالأشواط الثالث والرابع والخامس بواقع 25-18 و25-17 و15-12 على التوالي.

ومن جانبه، حقق الأهلي السعودي فوزاً سهلاً على الجيل الصاعد الجزائري، إذ حسم الشوطين الأول والثاني بواقع 27-25 و25-22، وفاز الجيل الصاعد بالثالث 32-30 قبل أن يعود الأهلي ويفوز بالمباراة بعد أن كسب الشوط الرابع 25-22.

وتستأنف اللقاءات اليوم، إذ يلتقي الجيل الصاعد الجزائري بالمنتخب السعودي، ويخوض الأهلي السعودي تحدياً قوياً مع الزمالك، بينما يخوض العين مواجهة لا تقل صعوبة أمام العربي الكويتي.

• الزمالك حول تأخره أمام العربي الكويتي إلى فوز بثلاثة أشواط لشوطين.