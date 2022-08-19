الامارات | الوصل يفك ارتباطه بالعُماني عبدالله خميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، إنهاء تعاقدها بالتراضي مع الظهير الأيسر العُماني عبدالله خميس، موجهة له الشكر على جهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وارتبط اسم عبدالله خميس بالوصل الموسم الماضي ضمن فئة المقيم.

وشارك خميس الموسم الماضي في قائمة الوصل في 30 مباراة 19 منها في دوري أدنوك للمحترفين، نجح على مدارها في تسجيل هدفين، وصناعة مثلهما لزملائه في الفريق.