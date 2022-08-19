الامارات | شباب الأهلي يقسو على «رادنيكي» الصربي برباعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي انتصاراً كبيراً على «رادنيكي» الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة جمعتهما أول من أمس، ضمن الودية الخامسة التي يخوضها «فرسان دبي» في معسكر صربيا المستمر حتى 22 الجاري.

ونجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد عبر الدولي السوري عمر خريبين، قبل أن يضيف زميله البرازيلي غوستافو هنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ويقلص الفريق الصربي النتيجة في الدقيقة 62، قبل أن يسجل بيليه الهدف الثالث لـ«فرسان دبي» من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70، ويسدل خالد الأصبحي الستار بتسجيله في الدقائق الأخيرة للهدف الرابع لفريقه.

وبهذا حافظ شباب الأهلي على سجله خالياً من الهزائم في معسكره الخارجي.