الامارات | منتخب اليد للناشئين يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة منتخب كرة اليد للناشئين، اليوم، إلى البحرين، للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة المقامة من 20 حتى 31 الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم كرواتيا 2023.

ويطمح منتخب الناشئين، في بطولة البحرين، للمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى المونديال، وتكرار إنجاز عام 1990 حين تأهل «الأبيض» الصغير إلى بطولة كأس العالم في تركيا.

وتضم بعثة المنتخب 23 فرداً، ويرأسها أمين عام اتحاد كرة اليد ناصر الحمادي، وتضم الجهازين الإداري والفني، المكونين من إداري المنتخب عزان سعيد، والمدرب الوطني قاسم بن عاشور، ومساعده إبراهيم الأميري، وأخصائي العلاج الطبي عماد راشد، بجانب اللاعبين الـ18 الذين يمثلون المنتخب وهم: سعيد خلفان، وخالد خليل، وأحمد حسن، وفهد جمعة، وعلي حمد، ونهيان مبارك، وجمعة خميس، وغانم عمر، وبطي عمر، وحمد محمد، وراشد يعقوب، وعبدالله عيسى، وراشد عبيد، ومحمد خليل، ومحمد جاسم، وراشد عبدالرحمن، ومسعود أحمد، وخليفة علي.

واستعد المنتخب للاستحقاق الآسيوي، عبر تجمعات ومعسكرات داخلية.

وينافس «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات قطر والكويت واليابان والسعودية والعراق.

ويدشن المنتخب في السادسة من مساء غدٍ مبارياته بلقاء المنتخب القطري.