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الامارات | فرحة من ذهب

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة من ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أمس أبطال الإمارات مسيرتهم المميزة في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقام حالياً في أبوظبي.

وتوج جاسم الحوسني بذهبية وزن 67 كغ في فئة تحت 16 عاماً، بعد التغلب في النهائي على الأميركي جوزيف باورز، بينما أحرز عبدالله الدرمكي فضية وزن 40 كغ في فئة تحت 16 عاماً، بعد أن خسر النهائي أمام الطاجيكي فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات إلى أربع ميداليات بفوز زايد الحمادي (13 عاماً)، ببرونزية وزن تحت 48 كغ، وزايد الظباري (12 عاماً) ببرونزية وزن تحت 37 كغ، أول من أمس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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