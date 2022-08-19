الامارات | بيع 2.45 مليون تذكرة في مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد التذاكر المبيعة لمباريات مونديال قطر 2022 في كرة القدم 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أمس.

وخلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 يوليو و16 أغسطس وفق نظام أسبقية الشراء «من يأتِ أولاً يُخدم أولاً»، بيعت 520.532 تذكرة، بحسب ما أوضحت الهيئة الناظمة لكرة القدم.

وتصدّر المقيمون في قطر، والولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، قائمة المقبلين على التذاكر.

وأضاف «فيفا» أن أكثر التذاكر المبيعة في الفترة الأخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور المجموعات.