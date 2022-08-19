الامارات | الكرة الإنجليزية تتعافى من جائحة «كورونا».. والإيرادات تصل إلى 5 مليارات إسترليني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «أن تتطلع بتفاؤل» إلى المستقبل، بعد أن كشفت الإحصاءات الجديدة لشركة «ديلويت»، وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، أن الإيرادات المجمّعة ارتفعت إلى أربعة مليارات و900 مليون جنيه إسترليني (خمسة مليارات و900 مليون دولار) في أول موسم كامل عقب جائحة «كورونا».

وأظهرت النسخة الـ31 من المراجعة السنوية لشركة «ديلويت» الخاصة بالأَوضاع المالية لكرة القدم، أن الأرقام ارتفعت بنسبة 8% في موسم 2020-2021، بعد أن انخفضت من خمسة مليارات و200 مليون إسترليني إلى أربعة مليارات و500 مليون إسترليني في العام السابق له، عقب تفشي جائحة «كورونا».

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمسة مليارات و500 مليون إسترليني في موسم 2021-2022 ثم إلى ستة مليارات إسترليني في العام التالي، لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير الصادر، أمس، فهناك تعاف في سوق كرة القدم على المستوى الأوروبي، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 10% لتبلغ 27 ملياراً و600 مليون يورو، رغم الغياب شبه الكامل للجماهير عن المدرجات خلال تلك الفترة. وترجع الزيادة بشكل كبير إلى زيادة إيرادات البث التلفزيوني.

وارتفعت إيرادات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى: الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي بنسبة 3% لتبلغ 15 ملياراً و600 مليون يورو.