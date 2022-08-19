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الامارات | التعاون يتغلب على الفجيرة ودياً

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محمد فاضل ■ رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز التعاون على الفجيرة في مباراة ودية، أول من أمس، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت في الملعب الفرعي لنادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وسجل هدفي التعاون البحريني محمد السيد والسنغالي عمر برنس، بينما سجل هدف الفجيرة عبيد ياسر.

وقال مدرب فريق التعاون، بدر طبيب، لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت المباراة بشكل طيب، وعكست الجهود التدريبية المبذولة خلال الأيام الأولى من التدريبات، ورغم أنها مباراة ودية، لكنها كانت مهمة، كونها تأتي أمام فريق قوي، ويتمتع بلاعبين مميزين، وسنبني على هذه المباراة وبقية المباريات الودية لتقوية صفوف الفريق».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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