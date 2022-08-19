الامارات | التعاون يتغلب على الفجيرة ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز التعاون على الفجيرة في مباراة ودية، أول من أمس، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت في الملعب الفرعي لنادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وسجل هدفي التعاون البحريني محمد السيد والسنغالي عمر برنس، بينما سجل هدف الفجيرة عبيد ياسر.

وقال مدرب فريق التعاون، بدر طبيب، لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت المباراة بشكل طيب، وعكست الجهود التدريبية المبذولة خلال الأيام الأولى من التدريبات، ورغم أنها مباراة ودية، لكنها كانت مهمة، كونها تأتي أمام فريق قوي، ويتمتع بلاعبين مميزين، وسنبني على هذه المباراة وبقية المباريات الودية لتقوية صفوف الفريق».