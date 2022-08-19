شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد.

الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد

طلب منتخب الأرجنتين مواجهة منتخب مصر ودياً يوم 17 نوفمبر وهي المباراة التي يخوضها راقصو التانجو استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقبل، والمقرر انطلاقه في قطر بداية من 20 نوفمبر 2022.

ميكالى معلقا على قرعة التصفيات الأفريقية : لن نحكم على منافسينا قبل دراستهم فنيا

تحدث البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي عن قرعة التصفيات الإفريقية التى أسفرت عن انتظار منتخب مصر الأوليمبي للفائز من بوتسوانا وإيسواتيني فى الدور الثاني أكتوبر المقبل بعقلية محترفة .

اتحاد الكرة يحدد 13 أكتوبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى القسم الثانى

استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يكون يوم 13 أكتوبر المقبل، موعدا مبدئيا لانطلاق دورى القسم الثانى "الممتاز ب" فى الموسم الجديد.

سواريز يفاضل بين شرقية ونصير لتعويض غياب ربيعة أمام الإسماعيلي

يفاضل البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي بين الثنائي محمد خليفة نصير ومحمد أحمد شرقية للدفع بأحدهما أساسيا في المباراة القادمة ضد الإسماعيلي يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري، لتعويض غياب رامي ربيعة للإيقاف.

الأهلي يجهز كوكا لتعويض غياب ديانج

يحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش تجهيز أحمد نبيل كوكا من أجل الاعتماد عليه في قيادة وسط الفريق الأحمر خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بعد قرار إراحة المالي اليو ديانج خشية من تعرضه للإصابة او الإجهاد قبل التحضير للموسم المقبل.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو بالدورى.. عودة الونش

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى شهدت عودة الونش بعد غياب المباراة السابقة للإصابة

زكريا الوردي ينشر صورة في طائرة وسط أنباء عن حضوره للقاهرة للتوقيع للزمالك

نشر المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربي صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده في طائرة دون أن يكشف عن وجهته المقبلة وسط أنباء عن حضوره للقاهرة خلال الساعات المقبلة للتوقيع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب في القلعة البيضاء.

الأمريكي تو هولواي لاعب سلة الزمالك يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس الأمريكى تيريل تو هولواي، محترف فريق السلة الجديد بصفوف نادي الزمالك، بعد إتمام التعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية، لتدعيم صفوف سلة الأبيض في الموسم الجديد.

المصرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويقفز للمركز التاسع فى الدورى

فاز فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام.

فيوتشر يتعادل مع سيراميكا 1/1 بالدورى.. فيديو

تعادل فريق فيوتشر مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة الجونة وغزل المحلة بالدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة وغزل المحلة التي أقيمت على ستاد خالد بشارة بالجونة مساء اليوم ،الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.