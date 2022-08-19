شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس ثلاث مباريات بالجولة الـ31 من عمر البطولة، حيث استضاف فريق الجونة مع نظيره غزل المحلة والتقى المصرى البورسعيدى مع الإسماعيلى، وفي الختام واجه فيوتشر فريق سيراميكا.

المصرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويقفز للمركز التاسع فى الدورى

فاز فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام.

فيوتشر يتعادل مع سيراميكا 1/1 بالدورى.. فيديو

تعادل فريق فيوتشر مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة الجونة وغزل المحلة بالدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة وغزل المحلة التي أقيمت على ستاد خالد بشارة بالجونة مساء اليوم ،الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.