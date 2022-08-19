شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 فى مقدمتها، المصرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويقفز للمركز التاسع فى الدورى.

الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد

طلب منتخب الأرجنتين مواجهة منتخب مصر ودياً يوم 17 نوفمبر وهي المباراة التي يخوضها راقصو التانجو استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقبل، والمقرر انطلاقه في قطر بداية من 20 نوفمبر 2022.

ميكالى معلقا على قرعة التصفيات الأفريقية : لن نحكم على منافسينا قبل دراستهم فنيا

تحدث البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي عن قرعة التصفيات الإفريقية التى أسفرت عن انتظار منتخب مصر الأوليمبي للفائز من بوتسوانا وإيسواتيني فى الدور الثاني أكتوبر المقبل بعقلية محترفة .

اتحاد الكرة يحدد 13 أكتوبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى القسم الثانى

استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يكون يوم 13 أكتوبر المقبل، موعدا مبدئيا لانطلاق دورى القسم الثانى "الممتاز ب" فى الموسم الجديد.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو بالدورى.. عودة الونش

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى شهدت عودة الونش بعد غياب المباراة السابقة للإصابة

المصرى يهزم الإسماعيلى برباعية ويقفز للمركز التاسع فى الدورى

فاز فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام.

فيوتشر يتعادل مع سيراميكا 1/1 بالدورى.. فيديو

تعادل فريق فيوتشر مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة الجونة وغزل المحلة بالدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة وغزل المحلة التي أقيمت على ستاد خالد بشارة بالجونة مساء اليوم ،الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.