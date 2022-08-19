شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وفاركو غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء غد، الجمعة، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو كلاً من محمد معروف، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وسامي هلهل (مساعدان)، ووليد عبد الرازق "حكم رابع"، فيما يتولّى وائل فرحان تقنية الفيديو في المباراة ويساعده محمد الشناوي.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.