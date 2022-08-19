شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل مع سيراميكا 1/1 بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 22 عن طريق عمر كمال عقب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك عامر عامر حارس فريق سيراميكا، بينما أحرز شادى حسين هدف التعادل بتسديدة رائعة عقب تمريرة باسم مرسى بالدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 50 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، كما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 36 محتلا المركز الحادى عشر.

وشهدت أحداث اللقاء سيطرة من لاعبى فيوتشر في الشوط الأول حيث ظهرت الخطورة عن طريق أحمد رفعت وأحمد عاطف، بينما هاجم فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم وشادى حسين، وفى الشوط الثانى انتقلت السيطرة إلى فريق سيراميكا حتى تمكنوا من إدراك التعادل.

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى محمود جنش.

في خط الدفاع محمود رزق، عمر كمال، جوزيف نجويم، محمود مرعى.

في خط الوسط غنام محمد، محمد رضا، كريم "نيدفيد".

في الهجوم أيمن الصفاقسى، أحمد رفعت، أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى كالتالى:

في حراسة المرمى عامر عامر.

في خط الدفاع أحمد محسن، محمود البدرى، خالد صبحى.

في خط الوسط مصعب البطاط، محمد تونى، كوامى بونسو، مصطفى سعد، محمد إبراهيم.

في الهجوم شادى حسين، حمزة مجدى.