اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 18 / 8 / 2022

يحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش تجهيز أحمد نبيل كوكا من أجل الاعتماد عليه في قيادة وسط الفريق الأحمر خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بعد قرار إراحة المالي اليو ديانج خشية من تعرضه للإصابة او الإجهاد قبل التحضير للموسم المقبل.

نجح فريق الأهلى لأول مرة هذا الموسم في المحافظة على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية، بعد التعادل السلبى مع إيسترن كومبانى مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدورى. موسيماني يرد على تقارير عودته لتدريب الأهلى رد بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لفريق الأهلى، على التقارير الصحفية التى ربطته بالعودة مرة أخرى لتدريب المارد الأحمر من جديد، بديلا للبرتغالى ريكاردو سواريز، فى ظل عدم تقديمه نتائج جيدة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.