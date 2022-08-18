شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصي: أنا مرتاح فى المصرى سواء بفلوس أو من غير فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على النادي الإسماعيلي برباعية مقابل هدف في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث سجل الجلاصي هدفين ضمن رباعية المصري.

وقال الجلاصي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 1: "اليوم فرّحنا الجمهور وأتأسف لما حدث لجماهير الإسماعيلي وكلهم على رأسي المصري والإسماعيلي إخوات والجميع يعلم ذلك، وأشكر الجهاز الفني لأنهم حاولوا يوفروا لنا المستحقات، وتعبوا معنا".

وأضاف: "أتمنى المباراة المقبلة تكون أفضل والضغط ارتفع من علينا، والمصري فريق محترم وأتمنى القادم أفضل، الحمد لله الجهاز الفني وحسام وإبراهيم حسن قريبين من اللاعبين، وأنا مرتاح في المصري سواء بالفلوس أو غير الفلوس".

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.