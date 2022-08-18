شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى بعد رباعية المصرى: الضربة التى لا تقتلنى ..تزدنى قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، إن الهزيمة من المصرى برباعية كانت ضربة قوية، لافتا إلى أنه من واجباته أن يكون متماسك في الخسارة قبل المكسب، مؤكداً في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن الفريق البورسعيدى كبير ويملك جهاز فنى محترم كان لديه الدوافع من أجل الأمان للبقاء في الدوري العام.

وعلق مدرب الإسماعيلى على الهزيمة أمام المصري بأن الضربة التي لا تقتله تزيده صلابة وقوة، مشيراً إلى أن لاعبى الدراويش مروا بفترة قاسية بسبب الإجهاد وضغط المباريات، وتعرضوا للإصابات نتيجة ذلك العوامل التي أثرت عليهم بالسلب.

كشف المدير الفني لفريق الإسماعيلى أنه خاض معظم المباريات بـ12 أو 13 لاعب، مؤكداً أن هذه الأمور صعبت عليهم المهمة، موضحا أن قام بعملية التدوير بين اللاعبين في أضيق الحدود حفاظاً عيهم من الإجهاد والتعب.

وتراجع الاسماعيلى إلى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل مثلها وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.

وفاز فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام،وافتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إلياس الجلاصى في الدقيقة 17 قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 25 ثم أضاف حسن على الهدف الثالث في الدقيقة 44 واختتم أهداف الفريق البورسعيدى عمرو مرعى في الدقيقة 59 بينما سجل خالد النربيص هدف الإسماعيلى الوحيد في الدقيقة 78.