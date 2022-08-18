شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز على الشباب الكويتى 2/3 استعداداً للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق النصر بقيادة ياسر رضوان علي الشباب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين على ملعب النصر ضمن استعدادات الأخير لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

تقدم فريق الشباب الكويتي في الشوط الأول وفي الشوط الثاني تمكن سيد شعبان من تسجيل الهدف الاول للنصر من تسديدة قوية من تمريرة محمد عرابي ، قبل أن يُضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من تمريرة عرضية رائعة لمهاب كوارشي قابلها شعبان بقدمه اليمني في المرمي ، وأضاف الغاني ماديسورو عبدالمناع الهدف الثالث للنصر بضربة رأس من رمية تماس نفذها اسلام عادل.

واكد ياسر رضوان أن الفريق أدي المباراة بشكل جيد وان المستوي في تصاعد مستمر من مباراة لآخرى ، واضاف رضوان ان الفريق يستعد بقوة للموسم القادم في ظل حالة الاستقرار وتوفير الإدارة الإمكانيات المطلوبة.