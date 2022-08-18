شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المحلة والجونة ينعش آمال المقاولون فى البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنعش تعادل غزل المحلة، مع الجونة سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بمنافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، حظوظ فريق المقاولون العرب، في البقاء بمسابقة الدوري العام، بعد تراجع ذئاب الجبل إلى المركز قبل الأخير في ترتيب الجدول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

وفي حالة فوز المقاولون على مصر المقاصة في المباراة المقبلة، سيرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 29 نقطة ليتساوى مع فريقي، الجونة وإيسترن كومباني، لتصبح حظوظ الجميع متساوية من جديد في معركة البقاء.

وعقد مسؤولو المقاولون العرب، عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، لحثهم على تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية لذئاب الجبل بالدوري، والتمسك بالأمل الأخير في البقاء بالدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو المقاولون مكافآت للاعبين لتحفيزهم من أجل الفوز في أخر 4 مباريات بالدوري، والتي ستحسم مصير الفريق من البقاء في الدوري العام.