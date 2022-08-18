شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف عودة كارلوش كيروش إلى القاهرة ويؤكد: دائماً مرحب بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، رسالة إلى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب ضياء السيد: عزيزي بروفيسور كارلوس كيروش، سعيد جدًا لأنك ستأتي قريبًا جدًا كما أخبرتني بالأمس، فسيتم الترحيب بك دائمًا هنا في مصر.. مع أطيب التحيات.

من جانبه، تحدث البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن علاقته بمواطنه كارلوس كيروش، خاصة بعد حالة التوتر التى حدثت بين كيروش واتحاد الكرة فى الفترة الأخيرة.

فيتوريا أكد أنه فضل عدم الحديث مع مواطنة كيروش وذلك لتجنب الحديث عن السلبيات فقط، مشيرًا إلى إنه فضل الحديث مع بعض المدربين الاخرين والذين قاموا بدعم التواجد فى مصر.

وأوضح روى فيتوريا: "عملت في أندية عديدة ولم يكن لى نفس الحماس والشغف الكبير وتعاقدت مع اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات حيث لدينا مشروع طويل المدى وهو ما جعلنى متفائل لتدريب منتخب مصر وخاصة مع الدعم القوي من مجلس إدارة اتحاد الكرة وهو أمر إيجابي لاتحاد الكرة ولي".