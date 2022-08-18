شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل الحالة الطبية للمصابين بصفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وموقفهم من المشاركة في باقي مباريات الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي تعرض لإصابة خلال مران الأمس وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث يحتاج لبعض الوقت للتأهيل والعلاج قبل العودة والمشاركة من جديد مع الفريق.

أشار المنيري أن البوركيني إيريك تراوري يعاني هو الآخر من جزع في الرباط الداخلي للركبة غاب بسببه عن مباراة المحلة الأخيرة، ويحتاج لأسبوع إضافي من التأهيل قبل المشاركة مجددا مع الفريق.

الطبيب أوضح أن المدافع أسامة جلال تعرض هو الآخر لإصابة مؤخرا وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من كدمة شديدة بالسمانة وتجمع دموي، ويحتاج إلى أسبوع للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية.

شدد المنيري على أن الحارس شريف إكرامي يعاني من شد في العضلة الأمامية للفخذ ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.