شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على سيراميكا بهدف عمر كمال في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فيوتشر على نظيره سيراميكا بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق فيوتشر في الدقيقة 22 عن طريق عمر كمال عقب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك عامر عامر حارس فريق سيراميكا .

وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فيوتشر حيث ظهرت الخطورة عن طريق أحمد رفعت و أحمد عاطف بينما هاجم فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم و شادى حسين .

و يضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

في حراسة المرمى .. محمود " جنش "

في خط الدفاع .. محمود رزق ، عمر كمال ، جوزيف نجويم ، محمود مرعى .

في خط الوسط .. غنام محمد ، محمد رضا ، كريم " نيدفيد " .

في الهجوم .. أيمن الصفاقسى ، أحمد رفعت ، أحمد عاطف .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى كالتالى :

في حراسة المرمى .. عامر عامر

في خط الدفاع .. أحمد محسن ، محمود البدرى ، خالد صبحى .

في خط الوسط .. مصعب البطاط ، محمد تونى ، كوامى بونسو ، مصطفى سعد ، محمد إبراهيم .

في الهجوم .. شادى حسين ، حمزة مجدى .