شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد شريف إكرامي ورمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة في إطار مواجهات الدوري الممتاز، التى شهدتاستبعاد كلا من شريف إكرامي ورمضان صبحي، وضم نبيل عماد دونجا العائد من الإصابة.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة ٣١ من الدوري.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - هشام محمد - محمود صابر - عمر جابر - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس