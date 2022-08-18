صور .. فيتوريا وميكالي في مباراة فيوتشر و سيراميكا

القاهرة - سامية سيد -

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر برفقة جهازه المعاون في مباراة فيوتشر وسيراميكا المقامة حاليا باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة 31 للدوري كما حضر البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي برفقة عصام الحضري مدرب الحراس .

ويضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

في حراسة المرمى .. محمود " جنش "

في خط الدفاع .. محمود رزق ، عمر كمال ، جوزيف نجويم ، محمود مرعى .

في خط الوسط .. غنام محمد ، محمد رضا ، كريم " نيدفيد " .

في الهجوم .. أيمن الصفاقسى ، أحمد رفعت ، أحمد عاطف .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى كالتالى :

فى حراسة المرمى .. عامر عامر

في خط الدفاع .. أحمد محسن ، محمود البدرى ، خالد صبحى .

في خط الوسط .. مصعب البطاط ، محمد تونى ، كوامى بونسو ، مصطفى سعد ، محمد إبراهيم .

في الهجوم .. شادى حسين ، حمزة مجدى .