شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد.

الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد

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