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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد.

الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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